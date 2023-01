Nozze d'oro a San Gregorio per i coniugi Garra

Una targa ricordo e un omaggio floreale sono stati consegnati ieri a Liliana Aloisi e Gianni Garra per il loro 50esimo anniversario di matrimonio. A farlo il Sindaco di San Gregorio, Carmelo Corsaro, e il vice sindaco, Seby Sgroi, che nell’aula consiliare hanno voluto onorare la coppia. Gianni, geometra di 80 anni, e Liliana di 72, si sono conosciuti 53 anni fa e poi sposati cinquant’anni fa a Catania nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Immediatamente dopo hanno comperato casa a San Gregorio e vi si sono insediati diventando sangregoresi a tutti gli effetti. Dal loro amore sono nate due figlie, Rosanna e Loredana che a loro volta hanno dato quattro nipotini ai simpatici nonnini: Agnese, Gloria, Marina e Fabio. "Sempre più coppie raggiungono questi importanti traguardi a San Gregorio che vanta anche una discreta percentuale di longevità – ha commentato il sindaco, Corsaro". L’amministrazione comunale ha avuto il piacere, in questi ultimi anni, infatti, di celebrare numerosi momenti come questi anche di 60 e 70 anni di matrimonio. Se da un lato si grida alla crisi delle giovani coppie che spesso incorrono in precoci separazioni, dall’altro la vecchia generazione sta dimostrando il valore del matrimonio e di come sia importante camminare insieme. Per mantenere saldo e duraturo un matrimonio concorrono tanti fattori. "L’aspettativa di vita delle persone si è allungata in questi ultimi decenni – ha sottolineato l’assessore ai Servizi sociali, Sgroi – quindi in tanti hanno potuto raggiungere, accanto al proprio partner, questi importanti traguardi".