La poliziotta catanese "no green pass" Nunzia Schilirò annuncia di aver preso il Covid

"Io e mio marito abbiamo preso il Covid". Nunzia Alessandra Schilirò, il vicequestore aggiunto divenuto un riferimento dei 'no green Pass', sospesa dalla polizia dopo il suo intervento sul palco di San Giovanni, a Roma, durante una manifestazione a settembre, ha pubblicato un video su Telegram con il quale ha voluto informare di essersi contagiata appena ricevuto l'esito del tampone alla quale si era sottoposta con il marito. "Voglio evitare strumentalizzazioni. Abbiamo avuto i sintomi tipici del Covid, non sappiamo come lo abbiamo preso", aggiunge Nunzia Alessandra Schilirò, di origine catanese, che ha spiegato di avere avuto febbre alta, tosse, dolori e perdita dell'olfatto.