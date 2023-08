Nuova caserma dei carabinieri a Motta Sant'Anastasia

Dal 10 agosto in via Napoli 70 (ex ufficio urbanistica e manutenzioni) è operativo il comando stazione dei carabinieri di Motta Sant'Anastasia. Il sindaco mottese Anastasio Carrà ha reso nota la notizia con un post sui social. I tecnici comunali hanno individuato le risorse economiche e realizzato i lavori. Adesso i locali sono stati adeguati per i militari.

"Grazie alla preziosa e produttiva collaborazione tra il Comune di Motta Sant'Anastasia con il suo Sindaco, Anastasio Carrà, la sua Amministrazione - si legge in una nota del Comune -, e gli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri è stato raggiunto un obiettivo fondamentale per la sicurezza dei nostri cittadini".