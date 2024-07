Un nuovo impianto di illuminazione per la rupe di Aci Castello

Il castello Normanno di Aci Castello è stato dotato di una nuova illuminazione artistica, azionata ieri sera con le prime prove tecniche. L'intervento è stato reso possibile grazie ad una delibera della Giunta Regionale ed in seguito all’approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento. Il maniero acese ha beneficiato di uno stanziamento di 81 mila euro. I lavori sono partiti nei mesi scorsi da parte della ditta aggiudicataria che ha installato i fari, dopo aver ricevuto esito positivo dalla soprintendenza ai Beni Culturali e dalla capitaneria di porto.

"È stato un iter durato anni, ma che finalmente, in modo letterale, vede la luce. La nostra idea - ha detto il sindaco Carmelo Scandurra - è quella di riuscire a realizzare la stessa cosa per l’isola Lachea e i faraglioni. Abbiamo immaginato di fare questo lavoro installando dei fari potenti e precisi nel molo del porto. Continueremo - conclude il primo cittadino - a lavorare per realizzare questo sogno, anche se non possiamo nascondere che in questo caso specifico le difficoltà tecniche sono tante, una su tutte il problema legato alla navigazione e, di conseguenza, alle relative autorizzazioni da parte degli organi competenti".

A seguire passo dopo passo tutta la procedura è stato il consigliere comunale Antonio Maugeri, con delega alla Cultura e al Turismo nella precedente amministrazione. " Finalmente, dopo anni di iter burocratico - ha detto - il meraviglioso castello di Aci viene dotato di illuminazione artistica esterna. Adesso inizieremo a lavorare per quella interna, per dare maggior risalto a questo nostro gioiello".