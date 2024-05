Giarre brillerà di luce a led, in arrivo la nuova illuminazione pubblica

Un risultato importante per il comune di Giarre sul fronte dell’efficientamento energetico. Grazie a un finanziamento, nell’ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di 765mila euro, il comune ionico potrà compiere una serie di interventi di sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a led, riqualificando cosi la rete di illuminazione pubblica cittadina. L’obiettivo è migliorare la città sotto il profilo dell’efficientamento energetico e accompagnare il territorio verso la realizzazione di una smart city e verso una maggiore sostenibilità. L’intervento prevede la sostituzione dei punti luce attuali con apparecchi di ultima generazione a Led, consentendo un notevole abbattimento dei consumi.

"Grazie alla solerzia dei dipendenti dell'ufficio pubblica illuminazione - commenta Giovanni Barbagallo, presidente del Consiglio comunale - Giarre otterrà un finanziamento di 765 mila euro per l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Questo intervento, che cambierà in meglio il volto della nostra città, permetterà un risparmio consistente sulle spese energetiche sostenute dall'ente. I miei complimenti vanno ai nostri dipendenti che, nel silenzio e spesso con esigui mezzi, continuano a lavorare per la nostra città portando a casa risultati importanti che ci fanno ben sperare per il futuro. Un doveroso ringraziamento va anche ai componenti della V Commissione consiliare e al presidente Gabriele Di Grazia - conclude Barbagallo - per aver tempestivamente segnalato il bando e dato un importante contribuito affinché si partecipasse”.