Aeroporto, aperta la nuova lounge di Ita Airwais

È stata inaugurata oggi all’Aeroporto Fontanarossa di Catania la nuova lounge “Piazza Vincenzo Bellini” di Ita Airways. La sala, progettata per soddisfare le esigenze dei viaggiatori, offre un’esperienza unica ai passeggeri in partenza da Catania grazie a servizi esclusivi e comfort di alto livello. La nuova lounge Ita Airways “Piazza Vincenzo Bellini” è la quarta lounge che Ita Airways apre in Italia. La sala ha una dimensione di 140mq2, è situata in area check-in, prima dei varchi di sicurezza, ed è dedicata ai passeggeri di Business Class, ai possessori di tessere Executive/Premium del programma di fidelizzazione di Ita Airways – Volare – ed ai clienti Elite Plus Skyteam in partenza con volo Ita Airways o di compagnie Skyteam. Possono accedere alla sala anche i possessori della Vip card Sac. I clienti titolati potranno effettuare il check-in comodamente all’interno della lounge prima di recarsi al varco di sicurezza Fast Track situato a pochi metri di distanza dalla sala.

La nuova lounge è aperta dalle 5 del mattino fino alle 21 tutti i giorni con un servizio bar e buffet self-service dedicato alla clientela. I passeggeri potranno inoltre attendere il proprio volo riposandosi su comode poltrone o lavorando grazie alla presenza di tavolini e connessione wi-fi. “La nuova sala soddisfa la domanda crescente di passeggeri che desiderano servizi esclusivi e riflette l’impegno continuo di Sac nel garantire ai viaggiatori e chi si sposta per lavoro un’esperienza di alto livello. Siamo orgogliosi di accogliere nel nostro scalo la lounge di una compagnia aerea come Ita Airways e rafforzare la collaborazione per poter elevare gli standard del nostro aeroporto", ha dichiarato Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac.

"Sono molto felice di essere qui con voi e ringrazio Sac che ci ha permesso di aprire la nostra Lounge 'Piazza Vincenzo Bellini', uno dei fiori all’occhiello del nostro servizio rivolto alla clientela, ideata e realizzata per i passeggeri dell’aeroporto di Fontanarossa", ha dichiarato Andrea Benassi, Direttore Generale di Ita Airways. "Catania è una delle destinazioni principali di Ita Airways su cui operiamo quotidianamente 15 voli, di cui 8 per e da Roma Fiumicino e 7 per e da Milano Linate. Nella nostra strategia di sviluppo - continua Benassi - la Sicilia rappresenta sicuramente un territorio molto importante su cui abbiamo puntato fin dalla nostra nascita e che vogliamo contribuire a connettere con l’Italia e con le destinazioni internazionali ed intercontinentali del nostro network attraverso gli aeroporti di riferimento di Roma Fiumicino e Milano Linate. Importanza testimoniata dalla convinta adesione al piano di sconti per i residenti siciliani varato dalla Regione e dal recente lancio del Flight Pass per i giovani dedicato alla Sicilia”.

Nell’occasione, la Vip Lounge di Sac, che si trova nell’area imbarchi, è stata intitolata ad Angelo D’Arrigo, famoso aviatore italiano scomparso in un incidente nel 2006. Figura amata in Sicilia, D’Arrigo è riconosciuto a livello internazionale per le sue imprese sportive e le traversate in deltaplano. “Con questo gesto abbiamo voluto omaggiare Angelo D’Arrigo, uno straordinario personaggio e figura di riferimento per Catania e per il mondo dell’aviazione”, ha commentato Nico Torrisi.