Stanziati i fondi per la nuova parrocchia al Villaggio Dusmet

"Dal Governo Musumeci arriva un investimento che consentirà, al quartiere Villaggio Dusmet di Catania, di voltare pagina riqualificando il proprio patrimonio religioso. Abbiamo infatti assegnato più di due milioni di euro al progetto di costruzione del nuovo complesso parrocchiale del rione, per dare finalmente una sede adeguata alla parrocchia San Giovanni Apostolo ed Evangelista. A maggio lo avevamo inserito nel Piano di riqualificazioni urbane da 25 milioni voluto dal presidente Musumeci, oggi decretiamo e a breve manderemo in gara l’opera". Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito del decreto di finanziamento da due milioni 128mila euro per il progetto definitivo, redatto dall'Iacp di Catania, per la realizzazione della nuova parrocchia San Giovanni Apostolo ed Evangelista al Villaggio Dusmet di Catania.

"In un'area caratterizzata da popolosi insediamenti di edilizia pubblica, ma priva di spazi urbani di socialità - aggiunge Falcone - abbiamo voluto avviare un piano di rilancio urbano che prevede, in contrada Cuginotta su terreni parrocchiali, la costruzione di un nuovo Polo di aggregazione socio-culturale che sia anche sede di servizi per l'assistenza alla comunità. L'opera, prevista fra Largo San Gaspare Bertoni e via La Rocca, consiste anche nella demolizione dei fabbricati preesistenti, non all'altezza della preziosa funzione svolta dalla parrocchia San Giovanni nel Villaggio Dusmet. Un nota di merito - conclude l’assessore Falcone - per l'Iacp catanese, che ha saputo cogliere al meglio l'opportunità di essere protagonista del risanamento del quartiere".