Nuova piazzetta Carrubba, Sangiorgio (SPS): "Uno spazio dedicato agli abitanti del quartiere”

La nuova piazzetta Carrubba, nell’omonimo quartiere, è finalmente realtà. Uno spazio aggregativo per genitori e figli che è già stata adottata dagli abitanti del territorio. Il capogruppo in consiglio comunale del gruppo consigliare “Salvo Pogliese Sindaco-Una scelta D’amore per Catania” Luca Sangiorgio esprime massima soddisfazione: “E’ un progetto che ho seguito per tanti anni e che finalmente oggi diventa realtà. Tutto è cominciato, su mia iniziativa, con l’intitolazione ufficiale della piazzetta in commissione toponomastica a novembre del 2020. Superato questo doveroso passaggio sono cominciati i lavori di pulizia e cura del verde con la potatura degli alberi, la rimozione dei rifiuti, l’istallazione dei cestini e delle panchine”.

“Nuovi giochi per bambini, scritte cancellate dai muri e la protezione degli spazi pedonali da eventuale transito di moto e scooter. Il prossimo passo sarà la reinstallazione della fontanella- continua Sangiorgio- Ringrazio lo Staff del Gabinetto del Sindaco, l’Ufficio Manutenzione, l’Ufficio Verde Pubblico e Lavori Pubblici che in modo tempestivo hanno reso possibile tutto questo. L’auspicio è che non ci siano più attacchi vandalici all’arredo urbano e per questo ho chiesto, nel corso dell’inaugurazione di questo spazio verde, un’attenzione particolare dei residenti della zona che devono essere i primi guardiani di questo sito”.