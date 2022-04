Piano d'Api, iniziati i rilevamenti geologici per costruire la nuova scuola

E’ iniziato il conto alla rovescia in vista della costruzione del nuovo edificio che ospiterà la scuola della frazione acese di Piano d’api. Una tappa che è coincisa con l’avvio delle indagini a cura delle “Geocheck”, eseguite sul terreno di via Ispica, destinato ad accogliere l’istituto scolastico sito su via Cefalù, fortemente danneggiato dal sisma del 26 dicembre 2018. Un’azione capillare quella condotta dagli uffici dell’Area comunale 9, diretta dall’ingegner Lauretta Spina, stamani presente alla fase di avvio delle indagini assieme ad Angelita Rigano, geologo che ha coordinato i rilievi che potranno protrarsi anche nei prossimi giorni. Il sondaggio in corso è di carattere 'geognostico a carotaggio continuo', spinto sino alla profondità di 10- 12 metri circa, con lo scopo di fornire i parametri geomeccanici e sismici ai fini dei calcoli per la progettazione del nuovo edificio scolastico. “Quello di stamani – ha osservato il sindaco, ing. Stefano Alì – costituisce un adempimento tecnico di rilevante importanza, determinante al fine dell’edificazione della nuova scuola di Piano d’api, opera che l’amministrazione che guido considera non solo strategica ma anche di notevole utilità, posto che sarà destinata ai bambini, nei cui confronti la nostra attenzione è sempre massima. Dall’esito dei rilievi avviati oggi emergeranno gli elementi che, poi, consentiranno di avviare i lavori per la costruzione del nuovo edificio che contiamo di consegnare alla collettività nei tempi più brevi”.