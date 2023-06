Una nuova sede per la caserma dei carabinieri, lavori in corso a Motta Sant'Anastasia

Importanti cambiamenti logistici a Motta Sant'Anastasia. Infatti la sede degli Uffici Area III-settore urbanistica si sposta per fare spazio alla nuova caserma dei Carabinieri della Stazione locale. Infatti sono stati eseguiti gli interventi di completamento degli spazi al chiuso all’interno del Parco Comunale. Dunque da lunedì 5 giugno i nuovi uffici comunali dell’area III, settore urbanistico saranno trasferiti presso questa nuova sede. Questa novità determina contestualmente la cessione dei locali di via Napoli alla disponibilità dell’Arma dei militari mottesi.

Il sindaco del paese etneo, Anastasio Carrà, ha parlato delle tempistiche per il completamento delle operazioni approfondendo la questione. "Abbiamo la ferma volontà di cedere i locali per la caserma in tempi brevi, pertanto anticipiamo l’inizio delle attività di manutenzione e ristrutturazione della struttura per il rapido e tempestivo trasferimento - afferma il primo cittadino di Motta - La scelta è stata certamente necessaria per garantire una maggiore tutela e sicurezza dei cittadini, tramite l’incremento del personale militare e alla materiale disponibilità di spazi e uffici idonei all’obiettivo di tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza in generale. Ogni impegno preso da parte nostra, diventa dovere di risultato".