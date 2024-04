Nuove aree pedonali a Catania, i residenti del centro storico: "Aspettiamo grandi opere di riqualificazione"

Il coordinamento dei comitati dei residenti del centro storico di Catania, con una nota, ribadisce la propria posizione in merito all'istituzione di nuove aree pedonali urbane e zone a traffico limitato. "Se ci appaiono condivisibili sia la necessità di mettere a punto un piano di mobilità e di sosta che tenga conto dei collegamenti coi mezzi pubblici e della necessità di individuare nuove aree di parcheggio, come pure la salvaguardia delle zone destinate al parcheggio di invalidi e residenti, contenute nella mozione, ci preme sottolineare che nel recente passato sospensive e protocolli d’intesa sono serviti a rallentare processi virtuosi volti ad assicurare un ordinato assetto del territorio a favore di interessi commerciali particolari sicuramente poco lungimiranti", dichiara il coordinamento.

"Il sindaco non si è sottratto, nel processo di pedonalizzazione di piazza Federico di Svevia, all’ascolto di esercenti e residenti, condividiamo in questa occasione con Trantino e la sua Giunta, il modello di centro storico e di pedonalizzazione ispirato alle politiche europee che incentivano le città sostenibili e sane, la pedestrian city per l‘appunto. Il nostro appoggio alle nuove pedonalizzazioni - non certamente scontato visto quanto è successo in passato - è senza se e senza ma. Non c’è trattativa quando si condivide la necessità di ridurre il traffico veicolare urbano, di migliorare la qualità della vita e della sicurezza percepita, di abbattere l’inquinamento atmosferico ed acustico e di tutelare il patrimonio storico-monumentale delle zone centrali della città. Il centro storico cittadino non appartiene né ai residenti né ai titolari delle attività commerciali né certamente a discutibili associazioni di categoria che provano a ricattare la città con posizioni ideologiche strumentali".

"Il centro storico è un patrimonio pubblico che costituisce un giacimento di beni monumentali, storici e culturali di ineguagliabile valore economico e identitario, Patrimonio dell’Umanità come dichiarato per l’appunto dall’Unesco. La fruizione di questo Patrimonio non può che essere ampia e non al servizio di interessi particolari e non può prescindere dalla sua Tutela, pena il depauperamento irreversibile ormai da tempo in atto. Tuttavia Catania non è una Città pronta alla concertazione, né alla nuova cultura della qualità delle aree urbane e dell’imprenditorialità, diffusa in Europa e nel Paese, dove si sono già affermate le nuove tendenze nel commercio urbano con lo sviluppo di nuovi format di offerta di beni e servizi urbani integrati, bastì pensare al rilancio della filiera corta alimentare, al declino degli ipermercati, al ritorno agli esercizi di vicinato attrattivi e competitivi", continua la nota.

"Da noi si fanno ancora sentire le resistenze che provengono dai titolari di attività, come è avvenuto in certi momenti al tavolo di confronto con gli esercenti di piazza Federico di Svevia. Va dunque combattuto il crescente declino della qualità del centro urbano cittadino avvenuta anche a causa dello spostamento verso luoghi extraurbani dei giochi dello scambio. Non possiamo che affidare quindi il processo di chiusura del centro storico al sindaco Trantino e alla sua Giunta, consapevoli che ove ci sarà la necessità di correttivi in corso d’opera questa Amministrazione dovrà essere pronta all’ascolto ed agli interventi necessari. Plaudiamo a questa nuova fase delle politiche comunali e vogliamo contribuire, convinti che le AP possono dare il via a grandi opere di riqualificazione e rigenerazione urbana, favorite dalle risorse messe a disposizione dal PNRR, a partire dalla riduzione del processo di degrado e insostenibilità ambientale generato dal dilagare in centro storico, senza rispetto delle regole, della night life economy".

"Aspettiamo allora le ordinanze successive alle pedonalizzazioni che debbono contribuire ad elevare lo standard qualitativo del centro urbano e la tutela dello spazio pubblico, la pedestrian city per l‘appunto - conclude la nota - Ripristiniamo dal punto di vista dei procedimenti amministrativi e senza ulteriori indugi le zone tutelate".