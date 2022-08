Acireale, approvata la graduatoria del concorso per 8 agenti di polizia municipale

E’ stata approvata la graduatoria relativa al concorso per 8 agenti di polizia municipale del Comune di Acireale e a breve si procederà con le assunzioni, comprese le altre 2 che riguardano il Piano dei fabbisogni del 2021, con gli interessati che verranno inquadrati nella categoria C 1. "Si tratta dell’ennesimo concorso condotto a termine dall’amministrazione comunale, nell’ottica del processo da tempo avviato al fine di garantire il migliore funzionamento possibile della macchina amministrativa. Le 10 assunzioni – ha osservato il sindaco Stefano Alì – consentiranno al corpo della polizia municipale di contare su nuove risorse, così da potere affrontare in maniera più adeguata le esigenze della collettività”.