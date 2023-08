Misterbianco, assunti altri sei dipendenti a tempo indeterminato

Sono state assunte dall’amministrazione comunale di Misterbianco a tempo indeterminato altri sei dipendenti. Si tratta di quattro operai e due geometri che, assieme a quelli assunti dall’inizio dell’anno, contribuiscono ad infoltire l’organico del personale che ormai si era assottigliato in seguito ai numerosi pensionamenti. "Un altro passo avanti verso la normalizzazione degli uffici – ha detto il sindaco Marco Corsaro – Dopo l’approvazione del bilancio di previsione abbiamo provveduto a far scorrere la graduatoria degli operai di cui abbiamo estremamente bisogno e ad esaurimento bandiremo una ulteriore selezione per poter assumerne altri. Poi i due geometri che si aggiungono a quelli assunti nei mesi scorsi per colmare le deficienze di organico. A settembre – conclude il primo cittadino – concluderemo le selezioni per i concorsi degli agenti dalla polizia municipale e quelli per gli istruttori amministrativi che immetteremo subito in organico". Si tratta di almeno 14 persone tra personale di vigilanza ed impiegati che potranno anche crescere in base ai prossimi pensionamenti ed alle risorse del bilancio.