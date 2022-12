Amts presenta le nuove divise del personale

Lunedì prossimo, 19 dicembre, alle ore 10, nella sede dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania spa, in via Plebiscito, saranno presentate alla stampa e alla cittadinanza le nuove divise del personale AMTS, le prime dopo la fusione tra Amt e Sostare. A intervenire in conferenza stampa sarà l’amministratore unico di Amts, Giacomo Bellavia, assieme a dirigenti e funzionari dell’Azienda.