Nuove nomine nelle parrocchie della Diocesi di Acireale

Per provvedere alle esigenze pastorali della diocesi il vescovo della diocesi di Acireale, monsignor Antonino Raspanti, ha effettuato delle nuove nomine pastorali. Il nuovo parroco delle comunità parrocchiali di S. Andrea in Milo e del Sacro Cuore di Gesù in Fornazzo è don Sebastiano Di Mauro, proveniente dalle parrocchie Santa Caterina Vergine e Martire e Santa Maria della Purità a Capomulini. Il parroco fresco di nomina della comunità Maria SS. Immacolata in Fiumefreddo è invece don Carmelo Di Costa, proveniente dalla comunità parrocchiale Santa Maria dell’Itria in Nunziata di Mascali.

