Nuove stabilizzazioni all’Asp, presto la firma del contratto per 206 operatori

Continuano le stabilizzazioni all’Asp di Catania. Sono 206 gli operatori, dei ruoli sanitario e sociosanitario, impegnati durante l’emergenza pandemica da Covid-19, che nei prossimi giorni firmeranno il contratto a tempo indeterminato.

Si tratta di:

- 18 assistenti sociali

- 1 educatore professionale

- 103 infermieri

- 10 ostetriche

- 42 operatori socio sanitari

- 15 tecnici della prevenzione

- 8 tecnici di laboratorio biomedico

- 9 tecnici di radiologia medica

Ulteriori 7 posti di assistente sociale e 1 posto di tecnico della prevenzione saranno coperti con procedura concorsuale riservata, su un totale di 19 ammessi.

Con la conclusione di queste ultime procedure, sale a oltre 500 il numero degli operatori stabilizzati all’Asp di Catania nel corso del 2023, fra personale dirigenziale e del comparto. Un numero che sarà ulteriormente innalzato con la definizione delle procedure di stabilizzazione per ulteriori 74 posti riservati a operatori del ruolo tecnico e professionale, anch’essi impegnati durante l’emergenza pandemica da Covid-19.

"Un traguardo importante, in linea con gli obiettivi di programmazione, che valorizza le professionalità acquisite in questi anni - dichiara il commissario straordinario dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza - Con il direttore sanitario, Antonino Rapisarda, e il direttore amministrativo, Giuseppe Di Bella, rivolgiamo i nostri auguri a tutto il personale stabilizzato. Voglio anche ringraziare l’Uoc Risorse Umane per il lavoro che stanno conducendo e che porterà presto a nuove assunzioni".

Oltre 300, in questa tornata, le istanze esaminate dall’Uoc Risorse Umane, diretta da Santo Messina, e grazie all’attività svolta dall’UOS Gestione del personale dipendente, guidata da Giuseppe Longo.

Intanto hanno già preso servizio 19 collaboratori amministrativi, 34 assistenti amministrativi e 22 dirigenti (medici, biologi, farmacisti e psicologi), recentemente stabilizzati.