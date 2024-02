In arrivo 2500 nuovi alberi tra le vie di Catania

Venerdì 1 marzo alle ore 10 e 30, all'incrocio tra Corso Indipendenza e via IV Novembre, il sindaco Enrico Trantino e l’assessore al verde Salvo Tomarchio illustreranno il progetto "Catania Respira", un piano già nella fase realizzativa che prevede la messa a dimora di 2500 alberi a Catania, uno per ogni bambino nato nel 2023. L’iniziativa prevede anche il coinvolgimento degli esercizi commerciali della città e la partecipazione dei componenti della Consulta comunale del Verde per attuare un piano di rigenerazione dei sistemi urbani.