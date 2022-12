Nuovi allacci privati alla rete del gas: effettuato sopralluogo di verifica

Lo scorso 1 dicembre la terza Commissione consiliare permanente, presieduta dal presidente Bartolomeo Curia, ha effettuato una seduta itinerante nella zona del quartiere Cibali al fine di verificare la possibilità di nuovi allacci privati alla rete del gas (in particolare per via Susanna, via Stazzone, via S. M. Castaldi, via G. Fava, viale delle Medaglie D’Oro, ecc.). Alla seduta sono intervenuti Giovanni Saitta e Caudullo (rispettivamente direttore tecnico e funzionario di Catania Rete Gas S.p.A.). Nel corso della seduta Saitta ha spiegato che, rispetto ai 4 lotti della rete realizzati dal Comune, il 1° e il 3° sono stati collaudati, consegnati a Catania Rete Gas e messi in esercizio; invece il 2° e il 4°, a causa di contenziosi con l’impresa esecutrice, sono rimasti in parte incompleti (come ad esempio via Susanna). Tuttavia sembra che il Comune abbia in corso un piano di rimodulazione del finanziamento (circa 700.000,00 euro) al fine di chiudere i contenziosi con l’impresa, completare i lavori e collaudarli. Saitta ha comunque evidenziato che, da quando Arera riconosce gli investimenti programmati, Catania Rete Gas con fondi propri ha avviato una campagna di raffittimento della rete (vedi i lavori già eseguiti a Ognina e piazza Federico di Svevia) e il prossimo stralcio (i cui lavori presumibilmente saranno avviati entro l’estate del 2023) riguarderà il completamento di viale delle Medaglie D’Oro (fino a piazza G. Marletta). Infine, sulla sollecitazione di alcuni Consiglieri in merito alla possibilità di realizzare dei pettini di collegamento alla rete del gas per servire grossi condomini che ne hanno fatto richiesta, Saitta ha chiarito che questa situazione sarà attenzionata e che Catania Rete Gas ovviamente realizza estendimenti della rete in presenza di richiesta avanzata da un numero congruo di utenti. In conclusione il presidente Curia, prendendo atto che finalmente il prossimo anno migliaia di utenti potranno avere la possibilità di allacciarsi alla rete del gas, ha comunicato che la Commissione proseguirà il suo lavoro su questa tematica e che organizzerà a breve una seduta per avere chiarimenti sul completamento dei lotti 2 e 4.