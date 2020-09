Corso Indipendenza, aggiudicati lavori per 21 nuovi alloggi Iacp

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Confidiamo di far partire in poche settimane i lavori per 21 nuovi alloggi in housing sociale in Corso Indipendenza, a Catania. Un'opportunità di risanamento urbano cui il Governo Musumeci, attraverso l'Iacp etneo, ha impresso una netta accelerazione. Riqualifichiamo con logica moderna una zona della città ancorché centrale ma marginalizzata, per dare finalmente una casa a chi ne ha diritto". Lo dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, commentando l'avvenuta aggiudicazione, da parte dell'Istituto autonomo case popolari, dei lavori da sei milioni e 147mila euro per 21 alloggi in Corso Indipendenza 176, a Catania. "Dopo l'intesa - spiega l'esponente del Governo Musumeci - fra Iacp e l'Ipab "Provvidenza S. M. del Lume e Marianna Magrì", ex proprietaria di un immobile incompiuto e in abbandono da anni, siamo entrati nella disponibilità del bene e lo abbiamo destinato a un progetto di housing sociale da oltre sei milioni di euro. Abbatteremo un inutile scheletro per fare posto a nuove case, spazi verdi e aree a uso ricreativo-sportivo, dando respiro alla domanda di edilizia sociale sempre alta a Catania. Una nota di merito - conclude Falcone - va all'Iacp di Catania e alla sua governance per il virtuoso iter portato a compimento".