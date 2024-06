A Catania sarano attivi altri quattro nuovi asili nido comunali

Attraverso l'utilizzo di fondi comunitari previsti dal decreto ministeriale n.79 dal Ministro del Merito e dell'Istruzione Giuseppe Valditara, Catania è tra i comuni ammessi al finanziamento per il nuovo piano asili nido. E' quanto rende noto la Prima commissione Bilancio, presieduta dal consigliere comunale Maurizio Zarbo. Operando in collaborazione con la direzione Politiche Comunitarie, è stato possibile aderire ad una procedura che ha poi portato all' individuazione di quattro siti comunali da riconvertire in asili nido.

"Questa misura ci consentirà di incrementare i servizi rivolti alle famiglie - spiega Zarbo - potenziando i servizi per l'infanzia. Sono previsti circa 240 nuovi posti per i bambini dai 0 ai 2 anni, rispondendo così alle esigenze delle famiglie e in particolare delle donne impegnate a far conciliare la vita lavorativa e familiare. Un notevole passo avanti fatto da questa amministrazione che si avvicina sempre più agli standard delle maggiori città europee. Infine, ringrazio l'assessore Sergio Parisi e il dott. Fabio Finocchiaro per l'impegno che giornalmente mettono in campo e per i risultati sinora raggiunti. Ringraziamenti d'obbligo anche per tutti i componenti della Prima commissione Bilancio che, insieme a me, hanno lavorato affinché ciò accadesse".

Gli immobili del patrimonio del comune di Catania da riconvertire si trovano: in via Giuseppe Borrello 38, una porzione di immobile in via Zurria 67; un altro sito nello Stradale San Giorgio 29 nella sede del sesto municipio; un terreno incolto (bene confiscato alla mafia) ed un ultimo sito in via Zia Lisa 196, in cui realizzare una nuova struttura.