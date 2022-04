Al Comune di Acireale si insediano i nuovi dirigenti delle aree "Finanziaria" e "Urbanistica"

Si sono insediati i due nuovi dirigenti delle Aree “Finanziaria” e “Urbanistica” del Comune di Acireale. Si tratta della dottoressa Antonella Battaglia e dell’ingegner Giuseppe Torrisi, già dipendenti in organico all’ente, ai quali l’amministrazione comunale ha conferito mansioni superiori e incarico dirigenziale sino al prossimo 30 settembre, eventualmente rinnovabili, nell’ottica del processo che mira a riorganizzare la macchina amministrativa attraverso il varo di nuovi concorsi. I bandi sono stati già pubblicati. La prima a firmare il nuovo contratto è stata Antonella Battaglia, neo-dirigente dell’Area 2 “Finanziaria”, che rafforza la presenza femminile in seno ai vertici della burocrazia comunale. Dunque, è stata la volta di Giuseppe Torrisi, al quale è stata affidata la dirigenza dell’Area 6 “Urbanistica”. Per il Comune ha firmato Antonino Molino, neo-dirigente dell’Area Amministrativa. La sottoscrizione dei contratti è avvenuta in presenza del sindaco, Stefano Alì, degli assessori Francesco Coco, Mario Di Prima, Salvo Grasso, Fabio Manciagli e Giovanni Raciti nonché del vicesegretario generale e neo-dirigente dell’Area Vigilanza, Alfio Licciardello, e l’assistenza delle dipendenti Elena Messina e Carla Scudero, del Servizio Giuridico-normativo.