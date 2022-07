Nuovi giochi per bambini in piazza Abramo Lincoln, Ferrara (III Municipio): "Ridato linfa ad intera area"

I giochi per i bambini istallati in piazza Abramo Lincoln hanno letteralmente trasformato il volto di uno dei più importanti luoghi di aggregazione del territorio di “Borgo-Sanzio”. Un’area che in passato è stata al centro di tante segnalazioni per via degli attacchi vandalici e che oggi, con scivole e altalene, torna a nuova vita.

"Si tratta di impianti pensati apposta per i più giovani e che sono stati istallati grazie ai fondi provenienti dalla tassa di soggiorno - afferma il presidente del III municipio, Paolo Ferrara - siamo soddisfatti e felici che l’amministrazione centrale abbia raccolto le segnalazioni dell’intero consiglio dando continuità agli interventi eseguiti nel vicino parco Falcone".

"A questo proposito - prosegue Ferrara - desidero fare un plauso al Gabinetto del Sindaco, attraverso la figura di Giuseppe Ferraro, che si è immediatamente adoperato per far eseguire i lavori ed ha reperito le risorse necessarie per rendere possibile tutto questo. Con Palazzo degli Elefanti la collaborazione è assolutamente totale e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.