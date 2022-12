Si amplia il catalogo della biblioteca di Gravina con 786 nuovi volumi

La biblioteca comunale di Gravina di Catania ha ricevuto un finanziamento del Ministero delle cultura, pari a 4.366,09 euro ed è stato così possibile acquistare nuovi volumi, che hanno arricchito il patrimonio documentario dell’ente. Un finanziamento che, aggiunto a quello comunale elargito dall’assessorato alla cultura di 1.760,34 euro, ha permesso alla biblioteca “Francesco Virzì” di aggiungere altri 786 volumi. Tutti i nuovi acquisti sono già stati inseriti tra gli scaffali dellabiblioteca comunale e catalogati. Buona parte dei testi disponibili in biblioteca sono consultabili online attraverso i siti iccu.sbn e opac.polobibliotecheacatania.it. Ad oggi, pertanto, la biblioteca comunale di Gravina di Catania può vantare ben 17.860 volumi. "Nella nostra attività amministrativa abbiamo sempre riservato uno spazio importante alla cultura. – ha affermato il sindaco di Gravina di Catania, Massimiliano Giammusso – Questo ennesimo finanziamento ottenuto dal nostro comune testimonia la bontà del nostro lavoro portato avanti in questi anni. Consideriamo la biblioteca “Francesco Virzì”. La nostra biblioteca oggi è il fulcro delle attività culturali nel nostro territorio e non solo. La cultura – conclude il sindaco Massimiliano Giammusso - è un bene immateriale che va salvaguardato nel tempo. Non posso che ringraziare per l’ottimo lavoro il Quarto Servizio Cultura retto dal dottore Giuseppe Castrogiovanni e la dottoressa Antonina Danzè direttrice della biblioteca". "Stiamo puntando molto sulla cultura e sulla biblioteca comunale “Francesco Virzì”. – ha spiegato l’assessore alla cultura Cettina Cianciolo – L’ottenimento di questo finanziamento ne è una riprova. Stiamo lavorando affinché a Gravina di Catania possa esserci un fermento di attività culturali".