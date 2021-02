Gravina, affidati i lavori per la realizzazione di 100 loculi al cimitero

Il sindaco di Gravina Massimiliano Giammusso e il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Rosario Condorelli rendono noto che sono stati affidati i lavori per la realizzazione di 100 nuovi loculi all'interno del cimitero comunale. "L'opera era stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche e previsto nell'elenco annuale del 2021 – ha spiegato il sindaco – siamo dunque in linea con il crono-programma per la realizzazione del progetto approvato dalla nostra Giunta. Si tratta di un intervento di emergenza finalizzato a colmare temporaneamente la carenza di loculi, una situazione che quest'amministrazione sta affrontando soprattutto lavorando per la realizzazione del nuovo cimitero che prevede 3.336 loculi, cappelle gentilizie per un totale di 712 posti e 114 tombe a terra, oltre alla presenza del forno crematorio. Il progetto ha ricevuto il parere favorevole dal Genio Civile in Conferenza dei Servizi e i nostri uffici stanno adesso lavorando alla procedura di certificazione del progetto".

A spiegare i dettagli dell'intervento è stato il vicesindaco Rosario Condorelli. "Verranno realizzati 100 nuovi loculi in modo da ampliarne la disponibilità. Dopo l'espletamento della gara pubblica abbiamo affidato i lavori alla ditta aggiudicataria – ha spiegato Condorelli – il prossimo passo sarà la stipula del contratto e il conseguente avvio dei lavori che dovranno essere consegnati entro 120 giorni dall'apertura del cantiere". "Ringrazio l'8° Servizio per il lavoro svolto – ha concluso il primo cittadino – in particolare il responsabile del procedimento ingegnere Giuseppe Garozzo e il responsabile del Servizio ingegnere Marco Scalirò".