San Gregorio, due nuovi scooter in dotazione alla polizia locale

Due nuovi scooter Yamaha X Max 300 sono stati dati in dotazione al corpo di polizia locale per rinnovare e adeguare alle nuove norme sicurezza il parco dei mezzi. Come annunciato dall’assessore alla polizia locale, Salvo Cambria, nella primavera scorsa, dopo l’acquisto di una Jeep, modello Renegade 2.0 multijet 140 cv, i due precedenti scooter sono stati rottamati per essere sostituiti con due nuovi e più funzionali.

"L’obiettivo è stato raggiunto – ha dichiarato l’assessore Salvo Cambria –, abbiamo completato tutto il progetto di ammodernamento dei mezzi e degli strumenti da fornire alla polizia locale. Avevamo già le somme accantonate e destinate alla polizia locale da investire sui mezzi". Soddisfazione espressa anche dal comandante Mario Sorbello: "Questi nuovi scooter – ha detto - permetteranno a questo comando di poter svolgere un servizio sulla base delle normative vigenti. Grazie all’Amministrazione Corsaro abbiamo avuto, nel giro di un anno, sistemi di sicurezza innovativi e abbiamo potuto, così, effettuare controlli più costanti e proficui su tutto il territorio. Ora con questi nuovi mezzi e i quattro nuovi agenti lavorare diventerà sempre più un piacere oltre che un dovere". Per sistemi di sicurezza innovativi il commissario Sorbello intende le telecamere, le fototrap, il nuovo autovelox e l’etilometro già in dotazione del Corpo.