Wizz Air annuncia una nuova rotta Catania-Malta

Wizz Air annuncia una nuova rotta da Catania a Malta con sei voli settimanali per la stagione estiva. I voli partiranno dal 1° luglio 2023 e saranno operati nei mesi di luglio e agosto. I biglietti sono già disponibili sul sito web di Wizz Air e tramite l'app a partire da 14,99 euro. Oltre alle cinque nuove rotte annunciate di recente da Catania, l'azienda comunica ora il lancio dei voli per Malta, offrendo ai siciliani opportunità più comode e convenienti per raggiungere questa popolare destinazione.

I voli saranno operati con l'aeromobile A321neo, il più sostenibile ed efficiente della sua categoria. Tamara Nikiforova, Corporate Communication Manager del gruppo Wizz Air ha dichiarato: "Siamo lieti di aggiungere un'altra rotta al nostro network a Catania, portando a 30 il numero totale di rotte dalla base. Con 6 nuove rotte da Catania, 2 da Comiso, un aumento delle frequenze e il quarto aeromobile in arrivo nel prossimo inverno, Wizz Air rimane impegnata a migliorare la connettività per i suoi passeggeri in Sicilia con opportunità di viaggio più comode, convenienti e sostenibili.”.