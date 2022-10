Al via il nuovo ambulatorio di dermatologia pediatrica dell'ospedale San Marco

L’azienda ospedaliera “G. Rodolico – San Marco” ha avviato un nuovo ambulatorio di dermatologia pediatrica all’interno dell’unità operativa complessa di Dermatologia dell’ospedale San Marco, diretta da Rocco De Pasquale. L’iniziativa è stata realizzata grazie ad una perfetta sinergia con le altre unità operative di Pediatria, Pronto Soccorso Pediatrico, Neonatologia, Terapia intensiva, broncopneumatologia e Malattie Rare del Sistema Nervoso Centrale e Periferico. Nello specifico, l’ambulatorio di dermatologia pediatrica si occupa di diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche dell’infanzia, con particolare attenzione alla psoriasi, alla dermatite atopica (per le quali vi sono in commercio nuovi farmaci biotecnologici approvati in età pediatrica) e alle malattie dermatologiche pediatriche rare (sindromi neurocutanee, ittiosi, emangiomi, epidermolisi bollosa). L’integrazione multidisciplinare tra le attività delle varie unità operative consente di rendere il servizio ad alta competenza diagnostica e terapeutica. Per prenotare una visita è necessario chiamare il cup dell’azienda al numero 0941055190, essendo già in possesso della richiesta di visita dermatologica del medico di base o del pediatra di libera scelta. L’ambulatorio è aperto tutti i venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00.