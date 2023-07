Nuovo asfalto in via Alcalà per rendere più scorrevole la percorrenza

I cubetti di porfido di via Alcalà, ormai in gran parte divelti, sradicati dal terreno e provvisoriamente rattoppati con bitume, verranno sostituiti da un manto d’asfalto in continuità con piazza Borsellino e le aree limitrofe.

Da giovedì 6 luglio e per due giorni, lavori di straordinaria manutenzione interesseranno questo breve tratto in leggera pendenza di via Alcalà, nell’ambito dell’appalto per i lavori in corso di avanzata esecuzione, di riqualificazione delle vie Cristoforo Colombo, Domenico Tempio e Mulino Santa Lucia, principali arterie di accesso e in uscita dalla città, verso aeroporto o Plaia. In dettaglio, con il coordinamento delle manutenzioni comunali, verranno dapprima rimossi dall’impresa esecutrice tutti i cubetti di porfido, causa di buche a ogni pioggia; effettuata la scarificazione del fondo e successivamente steso il conglomerato bituminoso così da rendere più scorrevole l’assetto stradale, ora dissestato in diversi punti.

Gli interventi nella piccola arteria, che rappresenta crocevia per diverse direzioni di percorrenza stradale, verranno presidiati da una pattuglia della polizia municipale per aiutare il traffico veicolare a defluire.