Cettina Cianciolo nuovo assessore del comune di Gravina

Cettina Cianciolo è un nuovo assessore di Gravina di Catania. Il neo assessore ha giurato questa mattina davanti al Sindaco Massimiliano Giammusso e al Segretario Generale dottoressa Stefania Finocchiaro. Cettina Cianciolo prende il posto in giunta comunale della dimissionaria Elvira Tarantini. Il nuovo assessore ha ricevuto dal sindaco Giammusso le seguenti deleghe: istruzione, cultura, biblioteca, mobilità, trasporti, servizi sociali, lavoro, famiglia, Ufficio Piano legge 328/00, distretto socio sanitario e pari opportunità. "Faccio i migliori auguri di buon lavoro al nuovo assessore Cettina Cianciolo – ha detto il sindaco Massimiliano Giammusso – così come ringrazio l’assessore dimissionario Elvira Tarantini per l’ottimo lavoro svolto fin qua". Emozione e felicità per il nuovo incarico politico trapelano dalle parole del neo assessore Cettina Cianciolo: "Ringrazio il sindaco Giammusso per questa grande opportunità e allo stesso tempo dico grazie al presidente del consiglio comunale Claudio Nicolosi e a tutto il gruppo GravinAttiva di cui sono espressione. Affronteró questa nuova sfida con lo stesso impegno e la responsabilità di sempre"