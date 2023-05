Motta Sant'Anastasia, dal 15 maggio un nuovo calendario per la raccolta differenziata

A Motta Sant’Anastasia il calendario della raccolta differenziata viene rinnovato, per essere sempre più vicino alle esigenze dei cittadini. Si inizia lunedì 15 maggio 2023 con l’attivazione del nuovo servizio di raccolta porta a porta a cura di Dusty, con aggiornamenti che riguardano sia le utenze domestiche che quelle non domestiche. La vera novità, che risponde ad una richiesta specifica dei residenti del comune di Motta Sant’Anastasia, ha a che fare con l’individuazione di due giornate per la raccolta a domicilio del verde e degli sfalci di potatura. Il conferimento di questo tipo di rifiuto sarà possibile il lunedì e il mercoledì.

Nella categoria vengono ricompresi scarti di potatura di alberi e siepi e altri rifiuti di giardinaggio di origine vegetale. Anche in questo caso, e come avviene per il conferimento degli altri rifiuti, gli sfalci di potatura, legati e inseriti in sacchi trasparenti o in appositi contenitori, per un massimo di n° 3 pezzi con peso non maggiore di 10 kg cadauno, potranno essere esposti all’esterno dalle 22:00 in poi del giorno precedente a quello del ritiro. Al contempo, per ottimizzare e performare sempre di più il servizio, da giorno 15 si passerà da due giorni di raccolta carta e cartone ad uno singolo, il venerdì. Rimane invariata invece la raccolta giornaliera del cartone selettivo per le utenze non domestiche. Il calendario nei prossimi giorni sarà in distribuzione nei bar e nel centri di aggregazione del comune etneo, inoltre sarà disponibile presso l’ufficio comunale Ecologia e Ambiente. Inoltre per la giornata di giovedì undici maggio, a partire dalle 8:00 e fino alle 13:00, in viale della Regione, nel piazzale antistante la casa dell’acqua e nei pressi della scuola Gabriele D’Annunzio, verrà allestito un Info Point, con personale Dusty che si occuperà della distribuzione e spiegazione del nuovo calendario.