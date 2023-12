Asec Trade, nuovo call center e nuovo numero di telefono per le chiamate da rete mobile

L''Asec Trade, ha aperto un nuovo call center per arricchire ulteriormente la gamma di servizi dell’azienda ed essere più vicina alle esigenze dei clienti. Il nuovo numero per le chiamate da rete mobile- 095 5181699 -sostituirà il precedente e garantirà un servizio più efficiente e ampliato con gli operatori che risponderanno anche il sabato mattina, dalle 8.00 alle 14.00, per venire incontro alle esigenze di ogni singolo utente. Non solo, presto sarà disponibile un chatbot sul sito di Asec Trade per permettere a tutti gli utenti di avere informazioni e risposte immediate. E ancora, con l’ampliamento dell’area riservata “MyAsec” e grazie all’app da scaricare sul proprio cellulare, sarà consentito ai clienti di gestire le proprie utenze in totale autonomia.

“Invitiamo tutti a registrare il nuovo numero e scaricare la nostra app- sottolinea Coralba Pistorio, responsabile Contact Center- con entusiasmo e passione stiamo apportando grandi innovazioni nel servizio clienti che risponderà anche il sabato mattina. Ricordiamo che presto sarà disponibile sul sito dell’azienda anche un chatbot con il quale si potrà chattare direttamente con Asec Trade. La nostra azienda vuole restare sempre al passo con i tempi, dimostrando tempismo e attenzione verso le molteplici esigenze dei nostri utenti, anche garantendo efficienza e iter procedurali più snelli e veloci”.

“Nel processo di accrescimento della nostra customer care- dichiara il presidente di Asec Trade Giovanni La Magna- questo rappresenta l’ulteriore tassello di un importante percorso di crescita che porta l’azienda a recitare un ruolo strategico nello scenario energetico siciliano e non solo. Risultati, per il nostro mercato del gas e dell’energia elettrica, che acquisiscono prestigio per una grande realtà ottenuta- prosegue La Magna- grazie all’affiatamento del componente del CdA Massimiliano Giacco, del dirigente Ingegnere Gaetano Pirrone e di tutto il personale dell’Asec Trade”.