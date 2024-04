Acireale, inaugurato il niuovo campo di calcio nella parrocchia di santi Cosma e Damiano

È stato inaugurato giovedì 18 aprile il rinnovato campo di calcetto in sintetico nella parrocchia SS. Cosma e Damiano in Acireale, guidata dal parroco don Rosario Pappalardo. Presenti come ospiti il direttore generale dell'Acireale Calcio Pasquale Leonardo con alcuni tesserati, il presidente del Csi - Comitato di Acireale Salvo Raffa con l'assistente spirituale don Egidio Vecchio. Per l'occasione è stato disputato un triangolare tra le squadre della parrocchia, Caritas e Associazione "Mai più soli": i tre enti che hanno permesso, insieme ad alcuni benefattori, la realizzazione dell'opera. Investire in progetti che promuovono la cultura e l'integrazione sociale attraverso lo sport è uno degli obiettivi che il vescovo mons. Antonino Raspanti, intende raggiungere nel territorio. La diocesi, impegnata nel supporto a persone in difficoltà, con il campo di calcetto mira a favorire l'inclusione ed il senso di comunità tra i giovani e meno giovani. È anche un punto di ritrovo comunitario, dove è possibile organizzare eventi e attività che vanno oltre il semplice giocare a calcetto, inclusi programmi di formazione ed incontri educativi. In questo modo, il campo diventa una risorsa polivalente che arricchisce la comunità su più fronti. "Il campetto - dichiara don Orazio Caputo, presidente dell'Associazione Mai più soli - non è solo un luogo per praticare lo sport, ma è anche un punto di incontro e coesione per la comunità parrocchiale, cittadina e diocesana. È un esempio tangibile di come l'aiuto e la solidarietà possano trasformare le nostre realtà locali. Lo sport unisce varie realtà, supera barriere e crea nella collettività legami duraturi. Il calcio non è solo uno sport, promuove anche valori di unione e cooperazione". Ad Acireale ha aperto anche l’Emporio della Solidarietà "Madre Teresa" in Corso Savoia 102. È un centro di raccolta di abiti usati e in buone condizioni messi a disposizione dei meno abbienti. Sia i donatori di abiti che i "clienti" con le loro offerte sostengono cause benefiche ed il mantenimento dell'emporio stesso. L'associazione produce anche marmellate per sostenere le attività di partecipazione.