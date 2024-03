Nuovo canale whatsapp di Dusty dedicato al proprio comune di residenza

Aggiornamenti in tempo reale sulle variazioni del calendario di raccolta differenziata ma anche sugli eventi in programma e su tutti i servizi attivi sul territorio: arriva il nuovo canale ufficiale Whatsapp di Dusty dedicato a ciascuno dei comuni serviti dall’Azienda che si occupa di raccolta di rifiuti. "Un nuovo strumento per una comunicazione sempre più capillare sul territorio e sempre più attenta alle esigenze dei cittadini i quali, grazie a questa nuova modalità, potranno accedere a tutte le news che riguardano il comune di residenza", si legge nella nota di Dusty.

Basterà andare sulla pagina web del comune di interesse e cliccare sul link oppure scansionare l’apposito QR Code. Il nuovo servizio riguarda tutti e sedici i comuni serviti da Dusty: otto nella provincia etnea (Gravina di Catania, San Gregorio di Catania, Misterbianco, Paternò, Santa Maria di Licodia, San Giovanni La Punta, Valverde); quattro nella provincia di Palermo (Santa Flavia, Partinico, Termini Imerese e Borgetto); uno nella provincia di Messina (Barcellona Pozzo di Gotto); due nella provincia aretusea (Avola e Pachino) ed infine il Comune di Caltanissetta.