Catania Calcio, l'appello del comitato "Romolo Murri": "Scegliere la cordata migliore"

"Le cinque documentazioni pervenute, tramite Pec, al protocollo generale del Comune di Catania dimostrano come la società, la città e l’intero progetto di rilancio sia assolutamente appetibile". Con queste parole, pubblicate attraverso una nota, il comitato "Romolo Murri" ha commentato l'esito dell'avviso pubblico a manifestare per rilanciare il calcio a Catania.

"Adesso, però, bisogna scegliere la cordata migliore, quella che possa garantire, il prima possibile, un ritorno ai palcoscenici a cui la società rossazzurra è abituata in quasi un secolo di storia. Molte volte nei mesi precedenti il comitato, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, aveva denunciato l’ignobile teatrino fatto di commenti di attuali sindaci ed ex primi cittadini di Catania oltre a manovre poco chiare da parte di alcuni personaggi che alla fine non hanno portato a nulla di buono. L’unica certezza, alla fine, è stato il triste epilogo della nostra società".

"Oggi - chiude la nota - bisogna voltare pagina. Dai “cinque” bisogna scegliere gli investitori più adatti per ripartire dalla serie D e rispondere così adeguatamente al blasone, al calore dei tifosi e bacino di utenza che vuole un rilancio definitivo. Adesso, quindi, la politica si faccia da parte ed esca allo scoperto la lungimiranza e la capacità manageriale della nostra classe dirigente”.