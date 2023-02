Nuovo Commissario, Cisl: "Affrontare subito la questione delle partecipate"

"Auguriamo buon lavoro al commissario straordinario Piero Mattei che, assieme alle funzioni di sindaco del Comune di Catania assunte ieri, ha assunto anche quelle di sindaco metropolitano, e ne accogliamo con favore l’appello lanciato per la collaborazione di istituzioni e cittadini. Confidiamo riesca a garantire la continuità amministrativa avviata dall’ex commissario Portoghese, specie in un momento particolare attraversato dal capoluogo etneo, e continuare il dialogo con le parti sociali". Lo dichiara Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl etnea, in occasione dell’insediamento dell’ex prefetto a Palazzo degli Elefanti e a Palazzo Minoriti.

"Anche se le funzioni vigeranno sino alla prossima tornata elettorale – aggiunge – auspichiamo che in tale periodo il commissario Mattei possa incontrarci, per affrontare le delicate questioni che attendono da tempo di essere risolte, dai regolamenti innovativi già esitati dalla giunta per le case di riposo e l’assistenza agli alunni con disabilità, alla Rete territoriale per la protezione e l’inclusione sociale prevista dalla legge 328/2000, all’assetto delle partecipate comunali che garantisca e non penalizzi lavoratori e cittadini utenti dei servizi prestati".

"Da parte nostra - conclude Attanasio - diamo sin d’ora al nuovo commissario straordinario la nostra disponibilità a continuare un confronto aperto e costruttivo nell’interesse principale della comunità catanese e del bene comune dell’intera area metropolitana".