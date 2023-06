Furti

Lettori: "Il tempo di un bagno ed hanno rubato i fari della mia Fiat 500 X"

E' bastato un intervallo di poche ore per permettere ai "soliti ignoti" di portare via i fari di questa Fiat 500 X parcheggiata in viale Alcide De Gasepri, nei pressi di piazza Tricolore. Uno dei tanti furti che avvengono quotidianamente in città, spesso ai danni di turisti o delle compagnie di autonoleggio