La Città metropolitana ha il suo nuovo gonfalone: la prima uscita il 2 giugno

La Città metropolitana ha il suo nuovo gonfalone, tutto in seta e ricami d’oro, con la corona e le insegne araldiche delle quattro città che un tempo componevano la Provincia di Catania: un elefante d'oro (Catania), una croce rossa (Caltagirone), una croce d'argento (Nicosia) e un castello d'oro (Acireale).

Il nuovo gonfalone ha mandato in soffitta il precedente, che recava ancora nello stemma l’obsoleta scritta“Provincia regionale di Catania” ente ormai soppresso e sostituito per legge dall’odierna Città metropolitana di Catania. La signora Pina Rodolico, ricamatrice di Valverde originaria di Aci Castello, attivissima nel settore dei paramenti liturgici e corredi, ha realizzato il nuovo gonfalone rispettando al millimetro i colori e le forme dello stemma originario, attribuito alla Provincia con decreto del 7 luglio 1883 dal Re Umberto I. Come da tradizione si è proceduto alla benedizione del nuovo gonfalone.

Accolto dal Commissario straordinario, Piero Mattei, don Orazio Bonaccorsi ha asparso con acqua santa il gonfalone, augurando che esso diventi simbolo di impegno, affinché gli uomini pubblici, con menti illuminate e tendenti al bene comune, possano migliorare la pubblica amministrazione. Alla cerimonia erano presenti i dirigenti dell’Ente. La signora Pina Rodolico, visibilmente orgogliosa del lavoro eseguito, ha affermato che ricamare il gonfalone ha comportato tanto tempo e soprattutto pazienza. Soltanto per merito della signora Marika Fresta, impiegata della Presidenza, è stato possibile reperire i filati d’oro necessari ai ricami, introvabili a Catania. La prima “uscita pubblica” del nuovo gonfalone sarà il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica Italiana.