Di nuovo in fiamme la collina di Vampolieri: paura per i residenti

Nel primo pomeriggio di oggi un vasto incendio di macchia mediterranea si è sviluppato sulla collina di Vampolieri, ad Aci Castello. Al momento il rogo è sotto controllo. Sul posto stanno operando le squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Acireale, del distaccamento nord e dei distaccamenti volontari. Si sono registrate scene di panico tra gli abitanti, con persone in strada anche per la grande quantità di fumo che si è sviluppata. Tuttavia non sono stati segnalati danni a persone o cose. Sul posto sta operando anche un elicottero antincendio per le operazioni di minuto spegnimento e di bonifica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.