Il Comune di Misterbianco stanzia 600 mila euro per un nuovo parcheggio

L’amministrazione comunale di Misterbianco, guidata dal sindaco Marco Corsaro, ha deliberato l’acquisto di una area da adibire a parcheggio ed alla socialità di quartiere in via Federico di Svevia, a ridosso della strada provinciale per S. Giovanni Galermo e dell’istituto comprensivo Leonardo Sciascia. Un rettangolo di cinquemila metri quadri, il cui progetto è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 per una spesa di 600 mila euro. finanziato per 420.000 euro con l’accensione di un mutuo e per 180 mila euro con fondi del bilancio comunale. Acquisita la disponibilità dei proprietari alla cessione bonaria del bene al prezzo di 180 mila euro la giunta comunale ha deliberato l’acquisizione bonaria del terreno sul quale realizzare l’opera pubblica che contribuirà a migliorare l’arredo urbano dell’area. “Avevamo assunto un impegno - commenta il sindaco Corsaro - e cioè rendere reale un progetto di cui si parlava da tempo, passando dalle parole ai fatti. Oggi il patrimonio comunale si arricchisce finalmente del terreno di Serra, finora inutilizzato ma che molto presto sarà uno spazio di ristoro per tutto il quartiere alle prese con i disagi per il traffico legato anche alla scuola Sciascia. Un grazie – conclude Corsaro - va agli uffici per il lavoro svolto ed al Consiglio comunale che ha dato il via libera all’operazione.” Soddisfazione anche dal vice sindaco ed assessore ai Lavori Pubblici, Santo Tirendi, che parla di “ un investimento che permetterà di drenare il traffico della zona e rigenererà il territorio con spazi destinati alla socialità”.