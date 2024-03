La "rivoluzione" del porto di Catania: ecco il progetto del nuovo piano regolatore

Guardando il porto oggi, non è facile immaginare quello che potrebbe diventare quest'area della città con l'attuazione del nuovo piano regolatore, presentato questa mattina anche alla stampa dal presidente dell'autorità portuale, Francesco Di Sarcina, dopo il passaggio effettuato in consiglio comunale con la proiezione dei rendering in aula. Il documento attualmente in vigore risale al 1978: ha 46 anni e quando fu concepito non esisteva nemmeno l'autorità portuale. Di fatto, venne concepito ampliando la vecchia marineria e dotato di due grandi bacini: uno a vocazione commerciale ad ovest, ed uno nella parte restante, dedicato al diporto ed alle imbarcazioni da pesca professionale. Oggi ridotte a circa 150 unità, ma nel recente passato più numerose.

Un porto commerciale più aperto alla città

"Teniamo ben presente - puntualizza da subito il presidente Di Sarcina - che quello etneo è un porto commerciale e non diventerà mai totalmente turistico. Qui arrivano merci di ogni tipo, dai cellulari agli alimenti. La progettazione che presentiamo è pensata proprio per fare in modo che la parte di libera fruizione e quella riservata agli operatori del settore merci non entrino in contrasto, a garanzia della sicurezza di tutti i cittadini e per la salvaguardia dei livelli occupazionali. Il piano che abbiamo ideato - continua - parte dal principio che quello precedente era ormai completamente superato. Sono stati fatti dei tentativi di aggiornamento, in passato, e abbiamo attinto proprio da quelle basi per elaborare un documento moderno, che prevede innanzitutto l'apertura alla città di una parte significativa del porto. Poi, un arretramento dei cancelli su via Domenico Tempio, in cui immaginiamo la creazione di una nuova fascia urbana larga 10 metri (la cui destinazione sarà individuata con l'amministrazione comunale). Ed infine, la creazione di una rete fluida per l'entrata e l'uscita dei mezzi pesanti, che oggi intasano la viabilità stradale".

La nuova darsena turistica destinata ai grandi yacht

Ma c'è molto di più di questi tre punti, nel progetto la cui realizzazione prevede un margine temporale di circa 15 anni, dopo l'approvazione definitiva. La vera rivoluzione riguarderà, probabilmente, la parte sottostante la stazione di Catania. L'area in cui oggi sono presenti il lido Scogliera D'Armisi ed uno scolo di acque bianche sarà trasformata in un hub nautico per l'accoglienza di mega-yacht da 120 metri, creando una massicciata che si estenderà verso il mare per quasi un chilometro, a protezione delle mastodontiche imbarcazioni e della parte più arretrata dell'attuale molo di Levante.

Spostati i cantieri navali, via Domenico Tempio sarà più larga

Non solo: tutta la cantieristica presente attualmente sul lato di via Domenico Tempio, oggi intasata proprio a causa dei restringimenti di carreggiata, si sposterà qui. Su un grande piazzale posto sotto i binari ferroviari, sorgerà una zona in cui sarà possibile effettuare le operazioni di rimessaggio ed assistenza. "Siamo arrivati a questa soluzione anche per fare in modo che nella zona aperta ai cittadini ci sia tutto quello di cui i privati hanno bisogno. Immaginiamo anche la creazione di strutture d'accoglienza, in collegamento con il waterfront e con il resto della città, con una fruizione turisticha che abbia il mare come elemento centrale. All'interno del porto troveranno spazio circa 700 imbarcazioni e ci sarà una torre di controllo per monitorare agilmente i movimenti delle navi in ingresso e in uscita".

Un sistema di varchi marini per accedere ai pontili interni

Tornando al bacino riservato ai charter di lusso, la "coda" del molo di Levante sarà poi sostanzialmente "bucata" per realizzare una congiunzione con un secondo bacino intermedio, in cui saranno allestiti altri pontili per natanti di dimensioni inferiori. Spingendosi verso l'interno e seguendo un passaggio via via sempre più stretto e dotato di un ponte sopraelevato, si arriverà via mare nella zona posta davanti gli attuali uffici della capitaneria di porto, da ricollocare parzialmente anche presso la vecchia dogana. "Ovviamente sono stati effettuati degli studi specifici prima di formulare questo piano - spiega Francesco Di Sarcina - effettuando con una società specializzata di Genova delle simulazioni di manovra e dei calcoli matematici che tengono conto dell'impatto delle mareggiate, delle correnti esistenti e dei fattori connessi alla stagnazione delle acque. Nulla è stato lasciato al caso".

Il porto potrà ospitare fino a quattro navi da crociera

La zona destinata alle navi da crociera lunghe fino a 340 metri sarà ulteriormente potenziata, prevedendo una capienza massima di ben quattro unità in contemporanea. Anche se è ad oggi difficile poter pensare che il capoluogo etneo riesca ad attrarre un simile volume di traffico. I turisti avranno una superfice dedicata di 84 mila metri quadri. La stima dell'autorità portuale prevede un incremento tra 264 mila e 393 mila persone all'anno fino al 2030, per poi riuscire a sostenere entro il 2040 fra 485 mila e 848 mila utenti. Per quanto riguarda le movimentazioni delle navi cargo, si passa da una cifra copresa tra 8.323.000 e 10.112.000 tra semirimorchi ed altri mezzi al 2030 a 12.158.000/16.654.00 veicoli nel 2040.

Un sottopasso per far sparire i tir dal faro Biscari

Infine, grandi cambiamenti anche per la gestione della viabilità commerciale e per la regimentazine del torrente Acquicella. Viene riproposta la creazione di un un sottopasso tra l'ingresso portuale del varco asse e l'asse dei servizi, facendo transitare sottoterra tutti i camion che oggi percorrono la rotatoria del faro Biscari, sovrapponendosi al flusso veicolare comune. Con questa nuova diramazione sarà quindi possibile giungere direttamente in autostrada, eliminando una considerevole quantità di mezzi gommati. Per il corso d'acqua che costeggia il porto, come spiegato dal presidente Di Sarcina "è prevista una rinaturalizzazione della foce con un miglioramento degli argini e la creazione di alcune vasche di fitodepurazione e laminazione, allo scopo di abbassare la carica batterica delle acque che di riversano in mare". E, nello stralcio progettuale, fa capolino anche un ampliamento del settore riservato ai traghetti, allungando il piazzale che costeggia proprio la foce del torrente Acquicella.