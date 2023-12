Pronto il nuovo Polo sportivo di villaggio Sant’Agata, domani il taglio del nastro

Mercoledì 20 dicembre, alle ore 11, in via Fellini, nella zona b del villaggio Sant’Agata, il sindaco Enrico Trantino e l’assessore alle politiche comunitarie Sergio Parisi, consegneranno ai cittadini il polo sportivo di quartiere, da oltre un decennio abbandonato in condizioni di degrado, a conclusione dei lavori di riqualificazione dello spazio, ampio oltre 2,5 Kmq, in uno dei quartieri maggiormente disagiati della città.

L’intervento è stato finanziato coi fondi comunitari del Pon Metro per una spesa complessiva di circa 643 mila euro. E’ stato realizzato un campo da calcio a cinque in erba sintetica; creati un’area giochi per bambini con una zona fitness e compiuta la risistemazione dello spazio limitrofo a via Fellini. Una rigenerazione mirata a rendere fruibili l’area del quartiere a tutte le fasce di popolazione, disabili, anziani e bambini, con elementi di arredo urbano sostenibili. Realizzati anche un impianto di illuminazione, un sistema di videosorveglianza con il controllo digitale da remoto e panchine smart con annesse zone wifi.