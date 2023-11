San Giovanni La Punta, centomila euro per acquistare un nuovo scuolabus

In arrivo per il Comune di San Giovanni La Punta un contributo di 100 mila euro, erogato dalla Regione Siciliana su iniziativa dell’assessore agli Enti locali e alla Funzione pubblica Andrea Messina, che ha recepito la richiesta del Sindaco Antonino Bellia, condivisa e sostenuta dal neo assessore alla Pubblica Istruzione Simona Fiore.

"Con un secondo scuolabus possiamo garantire il trasporto dei nostri piccoli residenti nei due istituti comprensivi del territorio - dichiara il primo cittadino puntese Antonino Bellia- nel 2015 era stato acquistato un mezzo, che di fatto era insufficiente per garantire un adeguato servizio poiché, nell’ultimo periodo, abbiamo dovuto ovviare con un noleggio di un minibus con conducente. L’affidamento per acquistare il secondo scuolabus, che avverrà entro dicembre di quest’anno, oltre a rendere stabile e migliorare il servizio, produrrà un cospicuo risparmio per il Comune, dato che non sarà più necessario sostenere una onerosa spesa di noleggio". Soddisfatta anche l’assessore Fiore che, in riferimento alle politiche scolastiche, assicura un particolare impegno "anche e soprattutto per intercettare adeguate misure di finanziamenti e progetti per il miglioramento dei servizi".