San Gregorio, nuovo servizio davanti le scuole per migliorare accoglienza e sicurezza

Su iniziativa del vice sindaco, Seby Sgroi, assessore alle Politiche sociali del Comune di San Gregorio, è stato istituito un nuovo servizio di assistenza agli ingressi delle scuole sangregoresi durante l’entrata e l’uscita degli alunni. Ad espletarlo saranno i giovani del Servizio Civico che sosteranno davanti i numerosi ingressi degli Istituti scolastici. Sei giovani, quindi, aiuteranno la Polizia locale, già impegnata in questo servizio, a mettere in sicurezza i bambini durante l’arrivo e la partenza in scuola, uno per ogni ingresso. Per la Purrello: via Dante Alighieri, via Fondo di Gullo, via Michelangelo Buonarroti, via Papa Giovanni XXIII; per la “Savio”: via Adige e via Sgroppillo.

"Questa iniziativa - ha spiegato l’assessore Sgroi - non vuole sostituirsi al servizio già espletato dalla Polizia locale bensì dare un ulteriore supporto che possa migliorare l’esperienza scolastica di tutti. I volontari saranno forniti di pettorine con il logo del Comune e di palette per fermare o agevolare il flusso delle automobili. Un ringraziamento va ai giovani sangregoresi per il loro impegno e la loro disponibilità e agli uffici per aver istruito il servizio".