Nuovo showroom Kia a Belpasso, inaugurata la prima concessionaria e service della provincia etnea

Il futuro dell'elettrificazione e della mobilità sostenibile arriva nella provincia di Catania. Il nuovo showroom Kia, unica concessionaria e service della provincia etnea, apre i battenti nella sede di PuglisAuto con un lussuoso evento inaugurale alla presenza del presidente di Kia Italia Key Young Choie e dell’amministratore delegato, Giuseppe Bitti. Oltre mille metri quadrati di esposizione di una vasta gamma di veicoli dotati di tecnologie moderne, ecologiche e motorizzazioni di ultima generazione. Un’inaugurazione spettacolare con aperitivo, djset, performers e prove su strada per presentare la mobilità del futuro a marchio Kia Puglisauto.

Un evento organizzato dalla Event Manager Barbara Mirabella di Èxpo s.r.l. che ha visto la partecipazione di oltre 400 ospiti, tra clienti, appassionati del settore, critici automobilistici che hanno celebrato la nuova avventura imprenditoriale della famiglia Puglisi, da 46 anni leader nel settore dell'automotive in Sicilia. Al taglio del nastro, affidato al founder dell'azienda, Salvatore Puglisi, ai figli e al management Kia Italia, erano presenti: il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, l'assessore regionale Marco Falcone, il deputato regionale Giuseppe Zitelli, il deputato nazionale Valeria Sudano, il sindaco di Belpasso Carlo Caputo, il Sindaco di Motta Sant'Anastasia Anastasio Carrà, il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, oltre a numerosi rappresentanti del mondo della finanza e dell’imprenditoria locale. Durante la serata è stata svelata anche la nuova Kia Sorento 2024, fiore all'occhiello della casa sudcoreana che si colloca al centro della rinnovata gamma globale di Suv Kia accanto a Sportage, Seltos, Stonic e Telluride.

“L’inaugurazione del nuovo showroom Kia PuglisAuto - ha dichiarato Giuseppe Bitti, Managing Director & Coo di Kia Italia - rappresenta un passo importante della strategia di business del nostro brand in Italia. Siamo felici, in questo senso, di rafforzare la collaborazione con un partner serio e affidabile come PuglisAuto. Per Kia è fondamentale proseguire nel suo obiettivo di diventare leader nei servizi di mobilità sostenibile, grazie all’ampliamento della gamma 100% elettrica ed elettrificata, tenendo sempre presenti le esigenze del mercato italiano e dei consumatori, per offrire ai nostri clienti servizi su misura con un ampio range di gamma prodotti. Siamo certi che il nuovo showroom Kia PuglisAuto rappresenterà un’opportunità per raggiungere insieme grandi traguardi”.

Giuseppe Puglisi, uno dei manager di PuglisAuto, ha evidenziato il ruolo cruciale della parola 'innovazione' nell'evoluzione dell'azienda: "L'inaugurazione del nostro nuovo showroom a Piano Tavola rappresenta ben più di una semplice espansione: è un audace balzo verso il futuro dell'automotive. Questo spazio all'avanguardia non sarà solo un punto di riferimento per la mobilità elettrica in Sicilia, ma un simbolo della nostra aspirazione a guidare la rivoluzione verde nel settore. Al suo cuore ci sarà la il nuovo Brand Kia, una vera e propria regina tra le vetture elettriche, che incarna l'apice dell'innovazione sostenibile. Questo lancio non è solo un traguardo raggiunto, ma segna l'inizio di una nuova era per PuglisAuto, nella quale ci impegniamo a fornire ai nostri clienti non solo veicoli eccezionali, ma esperienze che ridefiniscono le aspettative del mercato, coniugando tecnologia avanzata, design di tendenza e un impegno incrollabile verso la sostenibilità”.

Il decano Salvatore Puglisi, che nel 1978 fondò l'azienda, oggi guidata dai figli Giuseppe, Rossella e Stefano, ha condiviso una riflessione profonda sulla storia di PuglisAuto, fatta di passione e tanto impegno: "Ricordo ancora quando negli anni '70 abbiamo aperto le porte di PuglisAuto. Era un sogno che prendeva vita, alimentato da una passione sfrenata per il mondo dell'automotive. Ora, guardando indietro a questi 45 anni di storia, di sfide e successi, posso dire con certezza che il nostro viaggio è stato straordinario. Oggi - prosegue il founder dell'azienda - con la stessa passione e dedizione che hanno guidato i nostri primi passi, abbracciamo il futuro insieme a Kia. Vedere i miei figli prendere le redini e guidare PuglisAuto verso nuovi orizzonti è per me fonte di immenso orgoglio. Il futuro è ora nelle loro mani capaci e innovative. Con loro al timone, sono convinto che la nostra storia continuerà a essere scritta con la stessa passione, ma con nuove, emozionanti visioni”.