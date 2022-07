San Gregorio, attivo lo "Sportello telematico polifunzionale"

Nel rafforzare e modernizzare il rapporto tra cittadini e l’Ente comunale, da alcuni giorni è attivo lo “sportello telematico polifunzionale” un interessante ed efficace servizio per snellire le procedure burocratiche ma soprattutto per far diventare i cittadini protagonisti e operatori dei propri rapporti con gli uffici del Comune. È stato appena attivato anche il servizio tributi comunali, accessibile direttamente all’indirizzo: https://sangregoriodicatania.unicumdata.it e attraverso il menu a tendina servizi visibile sulla homepage del sito istituzionale.

Erano già attivi i servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale che direttamente da casa o in mobilità con l’ausilio di strumenti elettronici di uso comune (smartphone, pc, tablet, ecc.) possono essere consultati e con i quali si può interagire. Una vera rivoluzione informatica che può facilitare la vita di ogni cittadino. La piattaforma è accessibile, 24 h su 24, dal “menu servizi” visibile sulla homepage del sito istituzionale oppure direttamente all’indirizzo: https://sportellotelematico.comune.sangregoriodicatania.ct.it, l’accesso è consentito ai cittadini tramite autenticazione con Spid Cie, Cns.

Ma in cosa agevola i cittadini il nuovo servizio? Tale servizio, al quale si accede tramite Spid, consentirà all’utenza di consultare il proprio cassetto fiscale verificando la correttezza delle informazioni in possesso degli Uffici ed eventualmente richiederne la rettifica direttamente on-line. Oltre a ciò il sistema mantiene uno storico dei pagamenti effettuati e degli immobili di proprietà che insistono nel territorio comunale di San Gregorio di Catania con georeferenziazione degli stessi. All’interno del portale è comunque presente un tutorial video per l’utilizzo della piattaforma. Il responsabile della transizione digitale, Vito Mancino, allo scopo di aiutare l’utenza e incentivare all’utilizzo della piattaforma, rende disponibili le risorse del Ced per informazioni e problematiche sull’utilizzo.