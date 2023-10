Tributi, in funzione un nuovo sportello in piazza della Repubblica

E’ aperto al pubblico in piazza della Repubblica numero 37-41, piano terra, lo sportello per il contribuente del concessionario del Comune di Catania della riscossione, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Municipia S.p.A. (Mandataria) e Gamma Tributi S.r.l. (Mandante).

“Municipia - Gamma Tributi” Municipia, Società del Gruppo Engineering, leader sul mercato nazionale nella fornitura di soluzioni per la Pubblica Amministrazione locale, infatti, è il nuovo Concessionario che affianca il Comune ed eroga i suoi innovativi servizi finalizzati ad aiutare i contribuenti a rispettare i pagamenti e facilitare l’accesso alle informazioni per una migliore comprensione delle scadenze e dei regolamenti comunali.

“Grazie a questa collaborazione con Municipia-Gamma Tributi - ha specificato l’assessore al bilancio e ai tributi, Giuseppe Marletta che ha visitato i nuovi uffici - il Comune di Catania intende fornire servizi avanzati ai cittadini, i quali potranno mantenere e aggiornare la propria posizione tributaria con sempre maggiore trasparenza così da consentire all’Ente una migliore sostenibilità finanziaria a vantaggio della collettività e a beneficio dell’efficienza del Comune e della Città”.

Per accedere ai servizi disponibili, i cittadini possono prenotare un appuntamento attraverso il sito “https://www.comune.catania. it/citta-semplice/ prenotaonline/#/” o telefonando al N. 030/5356481, così da sapere quando verranno ricevuti, limitando i tempi di attesa.

Inoltre, telefonando al numero di telefono sopra indicato è possibile richiedere informazioni relative all’atto ricevuto e avere indicazioni per eventuali istanze da presentare. E' possibile anche effettuare la prenotazione attraverso un totem multimediale posizionato nella sede di Piazza Repubblica o con il totem sistemato negli uffici Comunali di Palazzo dei Chierici in piazza Duomo.

I cittadini possono rivolgersi allo sportello per avere informazioni sulla propria posizione tributaria, sui pagamenti ordinari o per presentare istanze in caso di ricezione di atti di accertamento o di riscossione coattiva. Negli uffici, il personale specializzato è dotato di sistemi informatici che consentono di operare le verifiche e di sistemi POS PagoPA per facilitare il pagamento degli avvisi. Gli uffici dello sportello per contribuente di piazza della Repubblica sono aperti al pubblico tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e il giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:00.