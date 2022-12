Trasporti, Trenitalia lancia il nuovo treno ibrido "Blues"

Un treno ibrido dotato di un normale equipaggiamento per le linee elettrificate ma in grado anche di cambiare pelle con una propulsione diesel di ultima generazione a basso impatto ambientale. È il treno 'Blues' di Trenitalia (gruppo Fs) presentato oggi alla stazione centrale di Palermo dall'amministratore delegato e direttore generale dell'azienda Luigi Corradi. "Un altro passo avanti per il trasporto regionale siciliano - ha spiegato Corradi -. Negli anni scorsi abbiamo consegnato i treni Pop che hanno cambiato il modo di viaggiare in Sicilia dal punto di vista del comfort. Sappiamo che in Sicilia dobbiamo fare ancora degli sforzi importanti sulla parte infrastrutturale ma per noi il treno di oggi è un orgoglio perché rappresenta un miglioramento. Con treni nuovi e infrastrutture migliori ci sarà quel cambio di marcia che tutti desideriamo".

I primi treni 'Blues' circoleranno sulla linea ferrata Palermo-Messina, ma con il susseguirsi delle consegne saranno estesi a tutta la rete ferroviaria regionale, anche quella non elettrificata grazie al sistema flessibile del quale sono dotati e alla propulsione diesel con basse emissioni di CO2. "Saranno complessivamente 22 treni - ha spiegato Corradi -. Con gli investimenti fatti recentemente e i prossimi che arriveranno - ha concluso - saranno complessivamente 60 i treni nuovi in Sicilia che ridurranno l'età media del parco rotabile in maniera importante".

Il nuovo convoglio della flotta regionale di Trenitalia, progettato e costruito da Hitachi Rail, si affianca quindi ai treni Rock e Pop già in consegna da maggio 2019 in tutta Italia. Alla stazione centrale di Palermo c'erano anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, gli assessori alle Infrastrutture e al Turismo, Alessandro Aricò, e Francesco Scarpinato, oltre che Clara Celauro, componente del Consiglio di amministrazione di Trenitalia, Sabrina De Filippis, direttore Business regionale Trenitalia, Valeria Giovanna Venuto, responsabile Affari istituzionali polo passeggeri, e Vincenzo Pullara, che guida la Direzione regionale Sicilia Trenitalia. Il primo 'Blues' circolerà sui binari dell'isola già nei prossimi giorni e saranno in totale cinque i nuovi treni in arrivo all'inizio del 2023. Il convoglio può viaggiare in Sicilia con pantografo sulle linee elettrificate e con motori diesel su quelle non elettrificate, con la possibilità di incrementare le prestazioni della marcia in diesel grazie all'utilizzo di batterie che forniscono maggiore potenza alle ruote rispetto a quella erogata con il solo motore termico, utile per dare maggiore boost soprattutto in salita, con benefici sul rispetto dei tempi di percorrenza o recupero di eventuali ritardi. "Una tecnologia di nuova generazione che si traduce in massima flessibilità nell'utilizzo del treno e nel più efficace impiego dei convogli sulle linee siciliane", evidenzia Trenitalia.

I primi Blues percorreranno le linee Palermo-Messina e Messina-Catania-Siracusa e si affiancheranno ai 25 treni Pop già in circolazione nell'isola dal 2019. Il primo treno ibrido di Trenitalia è stato progettato e costruito attorno alle esigenze dei passeggeri, con un'impronta sostenibile che si evince dalle molteplici caratteristiche del convoglio: dalla scelta dei materiali a elevato livello di riciclabilità (95%) alla riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 rispetto agli attuali convogli diesel, fino alla disponibilità di un massimo di otto postazioni bici, che in Sicilia viaggiano gratis. A disposizione dei viaggiatori 219 posti a sedere sul Blues nella configurazione a 3 carrozze e 300 su quello a 4 carrozze. Il treno è, inoltre, dotato di un sistema di climatizzazione, con ottimizzazione dei consumi in base all'effettivo numero di passeggeri trasportati