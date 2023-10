Oasi del Simeto, il vincolo di pre-riserva nella zona B potrebbe essere abolito: ecco cosa cambierebbe

Potrebbero essere in arrivo importanti novità per l'abolizione del vincolo di pre-riserva nell'area B dell'Oasi del Simeto. Il consigliere comunale Maurizio Mirenda, capogruppo di "Noi Democratici – Nuova DC", ha incontrato, nei giorni scorsi, il direttore all’Urbanistica Biagio Bisignani ed il 'Comitato Pre-Oasi', rappresentato da Maria Siracusa, per discutere dell’inserimento a vincolo relativo nel futuro piano di governo del territorio della zona B del parco naturalistico Oasi del Simeto. "Dall’incontro con l’ingegnere Bisignani – spiega il consigliere Mirenda – è scaturito l’inizio di un percorso con la commissione urbanistica e in sinergia con l’assessore La Greca, che porterà alla richiesta di inserire la zona B, area di pre-riserva, nel nuovo piano regolatore generale per estrapolarla e fare una nuova perimetrazione rendendola urbanizzata. Il tutto affinché venga tolto il vincolo di pre-oasi. Si terranno a breve - conclude Mirenda - delle iniziative consiliari e progettuali in sinergia con la Regione Siciliana e l'ex provincia, che è l’ente gestore".

Il dedalo di vincoli normartivi

Nella zona B dell'Oasi del Simeto, storicamente interessata da una massiccia presenza di costruzioni abusive edificate a partire dagli anni '60, manca al momento un piano di recupero. Si tratta di una vasta porzione di territorio sottoposta a stretti vincoli, proprio per tutelare l'area di interesse naturale e paesaggistico. Il piano regolatore attuale, la cui denominazione è nel frattempo mutata in piano di governo del territorio (Pgt), risale al 1969. Da anni l'adozione di un strumento normativo rimbalza da un'amministrazione comunale all'altra e questo è solo uno dei tanti casi di conflittualità normativa ancora presenti.

Le richieste di regolarizzazione ancora in stand-by

Il vice sindaco ed assessore con delega all'Urbanistica, Paolo La Greca, interviene per chiarire i termini della questione. "La gestione dell'Oasi è competenza della Città Metropolitana. Ma la zona B - spiega - cade sotto la diretta responsabilità del Comune di Catania. In questa ampia fascia di territorio si registra una fortissima antropizzazione. In passato fu realizzato anche uno studio specifico per quantificare i mutamenti del territorio, ma non ci sono state poi conseguenze all'atto pratico. Gli uffici tecnici del Comune di Catania hanno in lavorazione un molte richieste di regolarizzazione degli immobili irregolari o di parti di fabbricati. Alcune pratiche sono in conflitto con una pluralità di vincoli, a volte non attuali. Basti pensare, ad esempio, all'erosione costiera che oggi ha ridisegnato il litorale. Case che un tempo erano ad una certa distanza dal mare, oggi potrebbero essere molto più vicine, o viceversa".

L'assessore La Greca: "Stiamo valutando attentamente"

"Ad un quadro già complesso - aggiunge l'assessore La Greca - si aggiungono i problemi di vincolo idrogeologico. Stiamo infatti parlando di una delle due zone a rischio tsunami, insieme a piazza Borsellino, in relazione a rilevamenti successivi al terremoto di Messina del 1908. Il compito dell'amministrazione comunale è contemperare le legittime aspettative dei proprietari, da tempo senza risposta, con le esigenze di tutela ambientale di una delle aree più sensibili dell'intero territorio comunale. Già in passato sono state eseguite, su disposizione della Procura, moltissime ordinanze di demolizione. Ribadisco, quindi, che stiamo valutando attentamente la questione. La parola d'ordine è, al momento 'no alle fughe in avanti'. Lavoriamo semplicemente per risolvere problematiche che vanno avanti da oltre 30 anni".