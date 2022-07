Controlli a San Cristoforo e nell'Oasi del Simeto: scoperti abusi edilizi, rifiuti speciali ed un pusher con il reddito di cittadinanza

Nei giorni scorsi, gli agenti del commissariato di Librino hanno effettuato dei controlli nel quartiere di San Cristoforo, più precisamente al tondicello della Playa.Un pluripregiudicato già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di marijuana, crack e cocaina. Il suo nucleo familiare percepisce il reddito di cittadinanza ed è padre di figli minori, uno dei quali non frequenta la scuola dell'obbligo. Per questo motivo sono stati informati anche la Procura e il tribunale dei minori. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, un 30enne pluripregiudicato è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere. Anche un altro 32enne pluripregiudicato è stato sottoposto allo stesso ordine di carcerazione.

Un pluripregiudicato di 43 anni è stato sottoposto all'ordine di carcerazione per sospensione della misura alternativa dell'affidamento in prova, in quanto gli agenti gli hanno contestato i reati di violazione di sigilli, gestione illegale di rifiuti speciali e abusivismo edilizio, fatti accertati nei giorni scorsi nel sito protetto Oasi del Simeto. Anche un pregiudicato di 40anni è stato sottoposto all'ordine di esecuzione in carcere dopo la revoca degli arresti domiciliari, misura adottata per aver compiuto reati contro il patrimonio, evasione e resistenza. Un altro soggetto di 47 anni è stato denunciato per omessa custodia di munizioni. Infine, ad un uomo di 42 anni sono stati contestati vari reati, tra cui deterioramento habitat naturale di un sito protetto e abuso edilizio in quanto è stato sorpreso mentre eseguiva lavori edili, senza concessione, in piena Oasi del Simeto e gli sono stati sequestrati anche il terreno e una ruspa.