L'anziano propietario è in ospedale, una 34enne occupa un alloggio popolare

I carabinieri della Compagnia di Acireale hanno svolto dei nuovi servizi di controllo, intervenendo anche presso un complesso di alloggi di edilizia popolare, dove è stata segnalata l’intrusione di una donna in uno degli appartamenti. La signora, una 34enne acese, stava traslocando nell'immobile non destinato a lei e, dopo essere stata colta sul fatto, è stata denunciata per danneggiamento e violazione di domicilio.

Approfittando dell’assenza dell’anziano proprietario, ricoverato in ospedale, aveva danneggiato la porta d’ingresso principale ed aveva già trascinato fuori dall’abitazione alcuni mobili e masserizie per trasferirsi in quello stabile. Un 25enne di Acireale è stato sorpreso alla guida della propria Audi A4, con un tasso alcolemico nel sangue misurato superiore alla soglia di 0,8 g/l e dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza. Due giovani acesi sono stati trovati in possesso di piccole quantità di marijuana e sono stati segnalati, quali assuntori di droga alla Prefettura. Controllate anche diverse persone sottoposte a misure cautelari presso le proprie abitazioni, riscontrando per tutti la regolare presenza in casa. Una decina le sanzioni per violazioni al codice della strada. Tra le contestazioni: mancanza di copertura assicurativa, guida senza patente o con patente scaduta, omessa revisione periodica, mancato uso del casco protettivo e violazione della segnaletica stradale.